Exkursion ans Ehrenmal

Spaziergang: Thema Treptower Park.

Der Verein „Freunde der Gärten der Welt“ lädt am 25.9. ab 11 Uhr zu einer Führung außerhalb der Gärten der Welt ein. Das Ziel: der Treptower Park mit dem Sowjetischen Ehrenmal. Dr. Hans Georg Büchner, diplomierter Landschaftsgärtner und ausgewiesener Berliner Grün-Experte übernimmt die Führung. Da die Kapazität der Teilnehmer an der Führung begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail gebeten. Treff ist um 11 Uhr am S Treptower Park, Ausgang Parkseite – die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

event@freunde-der-gaerten-der-welt.de

