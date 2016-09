In Berlin-Mitte wurden im ersten Halbjahr 2016 mit insgesamt 1.798 die meisten Baugenehmigungen für Wohnungen in gesamt Berlin erteilt. Mit Abstand auf Platz zwei folgt der Bezirk Pankow mit 1.621 genehmigten neuen Wohnungen. Auf Platz drei reiht sich der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit 1.442 neu geplanten Wohnungen ein. Insgesamt wurden in Berlin 11.351 neue Wohnungen im ersten Halbjahr 2016 genehmigt.

red.