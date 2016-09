Am 17. September ist der Chinesische „Garten des wiedergewonnenen Mondes“ in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr das 16. Mal der Schauplatz des glanzvollen chinesischen Mondfestes. Ein Großes Gesang- und Tanzensemble aus China sowie das prachtvolle Feuerwerk bei Vollmond werden die großen Höhepunkte neben viel Tanz, Musik und Kultur an diesem Samtagabend sein.

