Lollapalooza blieb schadenfrei

Festival 2017 nicht im Treptower Park.

Am vergangenen Wochenende wurde der Treptower Park von jeweils 70.000 musikfreudigen Menschen besucht, die ausgelassen und zugleich entspannt neben der Musik auch die Grünanlage genossen haben. Die Mitarbeiter des zuständigen Grünflächenamtes haben die Veranstaltung vom Aufbau an begleitet und konnten feststellen, dass es keine unerwarteten Schäden in der Grünanlage gibt. Die vorab mit dem Veranstalter abgestimmten Schutzmaßnahmen haben gewirkt. Es gab allerdings auch unerwartete Hilfen: Das trockene Wetter und die Besucher des Festivals. Alle Bauzäune blieben stehen und die Besucher waren außerordentlich diszipliniert und haben ihren Müll in die vorhandenen Mülleimer entsorgt. Die Rasenflächen unmittelbar vor den Bühnen zeugen allerdings von der Musikbegeisterung der Fans.

An diesem Wochende steht der Park Besuchern wieder zur Verfügung. Auch wenn es noch so schön war: Eine Wiederholung von Lollapalooza im Treptower Park wird es nicht geben. Die Einmaligkeit des Musikfestivals in der Grünanlage war eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit in diesem Jahr. Inzwischen soll eine Alternative gefunden worden sein.

Wo dies sein wird, wird der Veranstalter noch nicht bekannt geben.

ylla