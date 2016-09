Die vor zwei Jahren ausgestellten Bewohner-Vignetten der Parkraumzonen 41, 42 und 43 in Prenzlauer Berg verlieren mit Ablauf des Monats Oktober ihre Gültigkeit. Anträge für die neuen Bewohnerparkausweise können ab jetzt an das Bürgeramt Prenzlauer Berg, Fröbelstraße 17, Haus 6, 10405 Berlin, gerichtet werden, ohne dass eine Verminderung des neuen Gültigkeitszeitraumes eintritt, weil sich die neue Laufzeit unmittelbar an die bisherige anschließt. Der unterschriebene Antrag kann per E-Mail oder per Post an das Bürgeramt gesandt werden. Dem Antrag sind eine Kopie des Personalausweises und Fahrzeugscheines beizufügen.

Das Antragsformular ist online abrufbar:

goo.gl/5wmqVt

bewohnervignetten@ba-pankow.berlin.de

mh