20 hilfreiche Tipps für eine unvergessliche Hochzeitsfeier

Jüngere wie ältere Paare, die sich entschließen, ihre Hochzeit mit Familie und Freunden in umfangreichem Rahmen zu feiern, wünschen sich eine unvergessliche Festivität. Die Ansprüche an den sogenannten schönsten Tag im Leben sind teilweise enorm. Damit die Hochzeitsfeier tatsächlich zu einem einmaligen Highlight wird, ist eine individuelle Vorbereitung hilfreich. Nicht nur das Brautpaar, auch die Gäste sollen schließlich die Erinnerung an diesen Tag lange im Herzen bewahren. Im Folgenden sind 20 spannende Ideen aufgelistet, die zur unkonventionellen Unterhaltung auf der Hochzeitsfeier beitragen können:

1. Eine extravagante Location wählen

Ein Brautpaar kann seine Gäste mit einer ungewöhnlichen Location für die Feier nach der Vermählung überraschen. Ausgefallene Orte zum Feiern finden sich je nach Budget im eigenen Garten, in einer Schlossruine, am Strand oder einem Industriekulturdenkmal. Sogar bei atypischen Hochzeits-Locations gibt es die Möglichkeit für Übernachtungen.

2. Ein Motto definieren

Für Spaß und Auflockerung bei einer Hochzeitsfeier sorgt ein bestimmtes Motto. Das kann beispielsweise die Kleidung der Gäste sowie die Dekoration des Schauplatzes maßgeblich in eine besondere Richtung lenken. Beliebt sind 20er oder 50er-Jahre Outfits und Stylings. Wer ein Filmfan ist, kann einen bedeutenden Lieblingsfilm als Maxime festlegen. Manchmal hilft ein Leitsatz den Gästen selbst bei der Auswahl des Geschenkes.

3. Eine Versicherung abschließen

Das Budget für eine tolle Hochzeitsfeier ist meist sehr umfangreich. Damit im Falle einer Krankheit oder anderen Zwischenfalls, vor denen auch Brautleute nicht gefeit sind, kein finanzieller Schaden entsteht, sollten Paare eine spezielle Rücktrittsversicherung für Hochzeitsfeiern abschließen. Zumindest der finanzielle Schaden lässt sich damit abfedern.

4. Geniale Einladungskarten verschicken

Viele Gäste sagen gerne zu, wenn die Einladung ein echter Hingucker ist. Fantasievolle Karten, die das Brautpaar persönlich gestalten kann, gibt es online oder im Fachhandel. Passend dazu können die Brautleute Danksagungen bestellen. Um Einladungen oder Danksagungen mit lustigen Sprüchen zu bestücken, lassen sich online inspirierende Hochzeitssprüche finden.

5. Die Location für die Festivität dekorieren

Ob ein Motto Anwendung findet oder nicht, es ist beeindruckend, wenn der Ort des Geschehens für den besonderen Tag aufwendig herausgeputzt ist. Wer ausreichend Zeit und Geschick hat, kann für wenig Geld per Do-it-Yourself (DIY) Anleitungen selber schöne Dinge basteln und anbringen. Brautpaare, die das nicht tun wollen, legen die Ausstattung der Räumlichkeiten in professionelle Hände.

6. Einen exklusiven Transfer organisieren

Nach wie vor gilt die Fahrt in einer Hochzeitskutsche als klassisch, romantisch und traumhaft. An nächster Stelle stehen hübsch dekorierte Oldtimer mit ebenso schickem Fahrer, die das Brautpaar von Standesamt oder Kirche zur Location befördern. Weitaus witziger wird es, wenn ein historischer Feuerwehrwagen, ein Motorrad mit Beiwagen oder ein Bus zum Einsatz kommen. Es gibt inzwischen unendliche Möglichkeiten, ein einzigartiges Transportmittel anzumieten.

7. Den Sektempfang arrangieren

Häufig finden während des Sektempfangs traditionelle Riten statt: Die Gäste bewerfen das frisch vermählte Brautpaar mit Reis oder Rosenblüten. Manchmal steigen die Brautleute über Hindernisse. Der Empfang wird durch einen kompetenten Cocktailmixer, der kunstvoll farbenfrohe aber leichte Drinks zusammenschüttelt, zu einer denkwürdigen Erinnerung.

8. Eine nicht alltägliche Küche bestellen

Üblich sind mehrere Gänge, die bei einem Hochzeitsessen serviert werden. Viel unterhaltsamer sind geschmückte Tafeln, die ein Buffet bereithalten. Noch attraktiver sind Fingerfood oder Food-Trucks, die die Gäste mit neuen Geschmacksrichtungen verwöhnen.

9. Einen schönen Geschenktisch vorbereiten

Das Brautpaar sollte nicht vergessen, einen Ort für Geschenke frei zu halten. Etliche Gäste bringen etwas zum Abstellen mit, selbst wenn es sich um Geldgeschenke handelt. Faszinierende Anregungen für Geldgeschenke zur Hochzeit helfen dabei, eine kreative Aufmachung fürs Geldgeschenk zu finden. Und wenn sich die Gäste so viel Mühe geben, dann sollten die Geschenke wahrlich angemessen präsentiert werden können. Ein großzügiger Tisch, lediglich mit einer dezenten Tischdecke ausgestattet, ist die beste Wahl dafür.

10. Die Garderobe wechseln

Manche Brautpaare möchten traditionell im Hochzeitsdress den Tag verbringen. Wem das zu altmodisch ist, wechselt nach Belieben oder Motto in andere Kleidung und verblüfft damit die Gäste.

11. Gastgeschenke parat halten

Gäste, die ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen dürfen, erinnern sich noch lange an die Hochzeitsfeier. Die Auswahl ist unendlich, neben Selbstgemachtem sind viele kleine Accessoires, auch zum Verzehr, möglich.

12. Eine Foto-Ecke einrichten

Direkt vor Ort sollte nicht nur das Brautpaar sondern ebenfalls die anwesenden Gäste verewigt werden. Ein verschnörkelter Bilderrahmen dient ebenso als Kulisse wie eine dekorierte Sitzecke. Viel Effekt mit wenig Aufwand erzielen Brautpaare mit Foto-Bullis/mobilen Studios.

13. Die Hochzeitstorte servieren

Um aus der Reihe zu fallen sind „nackte“ Hochzeitstorten im Trend. Sie sind nicht mit Icing verziert, sondern die Füllung ist pro Schicht für alle Gäste sichtbar. Ein lustiges Pärchen als Topping kann trotzdem seinen Platz finden. Beliebt sind gleichermaßen bunte Cupcakes und Petit Fours anstelle einer mehrstöckigen Torte. Herzhafte Kuchen aus Blutwurst und Käse sind Alternativen.

14. Einen Unterhalter/DJ bestellen

Brautleute, die gerne vielseitig unterhalten werden möchten und einen Spielführer und Moderator wünschen, sind mit einem erfahrenen Hochzeits-DJ gut beraten. Er übernimmt nach Wunsch die Musik des Tages zum Essen und Tanzen und führt durch ereignisreiche Stunden.

15. Eine Showeinlage buchen

Tanzauftritte, kleine Theatersketche und andere Performances von professioneller Art und Weise lockern eine Hochzeitsfeier auf und garantieren unvergessliche Erinnerungsfotos.

16. Ein Feuerwerk vorbestellen

Nur wenige Brautpaare haben ein eigenes Feuerwerk anlässlich ihrer Hochzeitsfeier. Wer in den Abendstunden feiert, zaubert mit einem Feuerwerk unvergängliche Eindrücke für sich und die Gäste.

17. Ballons fliegen lassen

Das Freilassen von Ballons hat mitunter eine spirituelle Wirkung. Wenn viele bunte oder weiße Ballons gleichzeitig in einen schönen blauen Himmel starten, entsteht ein imposantes Bild. Kontaktkarten mit Rücksendewunsch tragen dazu bei, dass Wochen nach der Feier noch Meldungen eingehen.

18. Kreatives Gästebuch aufstellen

Für Nachhaltigkeit sorgt ein hinreißendes Gästebuch. Gäste unterschreiben auf Gemälden und Leinwänden oder werfen ihre geschriebenen Wünsche an das Brautpaar in ein großes Gefäß.

19. Einen Wedding Planer engagieren

Brautpaare mit wenig Geschick und Zeit freuen sich über fachkundige Hilfe bei der Organisation ihrer unvergesslichen Feier. Wedding Planer sind hierfür die richtigen Ansprechpartner.

20. Authentisch bleiben

Egal wie die Feier vorbereitet wird und verläuft: Wichtig ist, dass die Brautleute zu jeder Zeit sie selbst und damit glaubwürdig bleiben. Wer sich an dem Tag der Hochzeitsfeier völlig verstellt, wird keine guten Erinnerungen zurückbehalten.

red.