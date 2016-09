Nur zaghaft westwärts

Tram: Abendblatt-Kritik am Senat erwies sich als berechtigt.

Abgesehen vom Druckfehler in der Überschrift, der den Abendblatt-Kollegen nicht erspart blieb, berichtete die Zeitung von der angeblich letzten „Grenzüberschreitung“, die in Berlin noch für Schlagzeilen sorgen werde. „Eins ist sicher, die Schienenstränge werden vom Osten in den Westen der Stadt hineinwachsen“, prophezeite sie. Nicht jeder teilte die Begeisterung. Vor allem im Westteil, wo 1967 die letzte Straßenbahnlinie zu Gunsten einer autofreundlichen Stadt stillgelegt wurde, fremdeln bis heute viele mit der Renaissance der Tram.

Östliche Dominanz

So verrichtet die Straßenbahn ihren Dienst immer noch fast ausschließlich im früheren Ostteil, wo sie sich aber wachsender Beliebtheit erfreut. Von drei Ost-West-Projekten, die der Senat Anfang der 90er Jahre als „kurzfristig machbar“ bezeichnete, sind nur zwei verwirklicht. Zum einen die Verlängerung in der Bornholmer Straße über Bösebrücke und Osloer Straße bis zum Virchow-Klinikum. Zum anderen die Anbindung des Hauptbahnhofs (damals noch Lehrter Stadtbahnhof) über die Invalidenstraße. M8 und M10 steuern auf ihrem Weg dorthin auch den Nordbahnhof an. Das dritte Projekt, der Ausbau des Gleiskörpers über die Friedrichstraße, Leipziger Straße zum Potsdamer Platz, ist dagegen noch immer Zukunftsmusik, andere Strecken sind eher dran.

M 10 verlängert

Konkret ist nun, die Tramgleise M10 vom Hauptbahnhof um 2,2 Kilometer bis zum U-Bahnhof Turmstraße zu verlängern. Ab 2018/19 soll gebaut werden, zwei Jahre später die Tram rollen. Andererseits warten Pankower und Reinickendorfer bis heute vergeblich darauf, dass eine Tram zwischen Rosenthal und dem Märkischen Viertel ihre beiden Bezirke verbindet. „Die Verlängerung der Tram über Rosenthal hinaus ist eine spannende Option, muss aber gemeinsam mit der Frage behandelt werden, ob und wie die U8 verlängert wird“, sagt Martin Pallgen, Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung. Genau das fordern Reinickendorfer Abgeordnete seit Jahrzehnten – und zuletzt schien Bewegung in die Sache zu kommen. Doch Senator Andreas Geisel (SPD) gilt als Fan der Straßenbahn, und neue Tram-Kilometer sind wesentlich billiger als etwa U-Bahn-Gleise. „Wichtig ist ja aus Sicht der Straßenbahnfahrgäste, die aus Pankow kommen, ein schnelles und umsteigefreies Erreichen des S-und U-Bahnhofs Wittenau. Da macht es keinen Sinn, dass sich U8 und Straßenbahn „in der Mitte treffen“ und man noch einmal das Verkehrsmittel wechseln muss“, sagt Pallgen.

Michael Hielscher, Bild:BAB/ARchiv