Das Projekt „Ein Kiez-Atlas für alle – Lichtenberger Lieblingsorte“ in Leichter Sprache sucht engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sollen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit einen Kiez-Atlas mit den Lieblings-Orten im Bezirk Lichtenberg gestalten, so das Bezirksamt. Interessierte schlagen ihre Lieblings-Orte vor, über die abgestimmt wird. Telefonhotline: (030) 902 963 517

red