Die Seniorenvertretung im Bezirk wird in Kürze neu berufen. Das Bezirksamt ruft dazu auf, Berufungsvorschläge zu unterbreiten. Berufen werden können alle Menschen, die am 31. März 2017 das 60. Lebensjahr vollendet haben und mit Hauptwohnsitz in Treptow-Köpenick gemeldet sind. Mehr dazu im Internet.

red