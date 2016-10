Wettbewerb der Songwriter

Event: Musikmesse mit Preisverleihung.

Die europaweit erste Musik Songwriting-Convention ‚SongsCon’ feiert an diesem Samstag ihr Debüt im nhow Berlin (Stralauer Allee 3) und mündet in einen Abend rund um die Leidenschaft zur Musik und zum Songwriting. Workshops und Mastersessions sollen erfolgreiche Künstler, Newcomer und Vertreter der Musikindustrie unmittelbar zusammenbringen. Ab 20.30 Uhr findet die Verleihung der ersten German Songwriting Awards (GSA) statt, bei der die besten Songwriter gekürt werden, so die Veranstalter. Die Convention beginnt um 10.30 Uhr.

red, Bild: nhow