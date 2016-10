Neue Miss Berlin gesucht

Wahl: Schönheit mit Ausstrahlung und Charme.

Aus welchem Bundesland kommen die schönsten Frauen und Männer? Vielleicht in diesem Jahr aus Berlin? Schon die Landessieger wie eine Miss Berlin erhalten tolle Preise und nehmen am berühmten Missen Camp teil. Gesucht wird am 16. Oktober, 15 Uhr, im Boulevard Berlin in der Steglitzer Schloßstraße nicht ein Topmodel, sondern eine Miss oder Mister. Der Unterschied: Ein Model präsentiert die Kleidung eines Designers, spielt als Person keine Rolle und soll nicht vom Produkt ablenken. Eine Miss/Mister präsentiert sich mit allem Charme und aller Ausstrahlung selbst. Stargast im Boulevard Berlin ist die aktuelle Miss Germany, Lena Bröder. Bis zum 14. Okober können sich junge Frauen und insbesondere junge Männer – diese trauen sich deutlich seltener – zwischen 16 und 28 Jahren und mit deutscher Staatsbürgerschaft bewerben unter: miss@missgermany.de

red