Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach und Schauspielerin Renate Geißler sind am 14. Oktober, um 19 Uhr, in der Anna-Seghers-Bibliothek (Prerower Platz 2) zu Gast. Kallbach, der wohl bekannteste und dienstälteste Verkehrspilot in Deutschland, stellt seine Biografie unter dem Titel „Mayday über Saragossa“ vor. Zu sehen ist an diesem Abend auch eine Dokumentation über eine der spektakulärsten Landungen eines Verkehrsflugzeugs.

red