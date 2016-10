Rentner erfasst drei Frauen

Unfall: Opfer warteten auf den Bus.

Drei an einer Bushaltestelle wartende Frauen wurden in Mariendorf bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Laut Polizei befuhr ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 8.50 Uhr die Reißeckstraße in Richtung Britzer Straße und bog auf der rechten der beiden Abbiegespuren nach links in die Rixdorfer Straße ein. Dabei soll er die Kontrolle über sein Auto verloren und den VW einer 34-Jährigen neben ihm touchiert haben. Der Mercedes geriet danach auf den Gehweg der Rixdorfer Straße und erfasste die dort wartenden Frauen, darunter eine 96-Jährige. Die älteren Frauen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die junge Frau konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Der Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant versorgt werden. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt.

red