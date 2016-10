Coca Cola streicht 150 Stellen

Wirtschaft: Abfüllwerk soll im Sommer 2017 schließen.

Der Getränkehersteller Coca Cola plant die Schließung seiner Abfüllanlage in Hohenschönhausen im Sommer 2017.

Laut Unternehmen fallen dadurch rund 150 Stellen weg. Aktuell sind 250 Mitarbeiter dort beschäftigt. Laut Medienberichten sei besonders die Finanzabteilung betroffen, die in die bulgarische Hauptstadt Sofia verlegt werden soll. Deutschlandweit sollen 480 Stellen wegfallen. Mehrere Standorte wurden schon im vergangenen Sommer geschlossen. Die Reparatur und Wartung der gut 315.000 eigenen Automaten, Kühler und Zapfanlagen an vielen kleinen Standorten seien nicht mehr konkurrenzfähig, so die Begründung.

red