Livemusik, Cocktails und karibische Köstlichkeiten wie Mais in Bananenblättern gibt es am

21. Oktober beim „Kubanischen Abend“ im Nachbarschaftshaus „Villa offensiv“ in Niederschöneweide (Hasselwerderstraße 38-40). Darauf weisen die Veranstalter hin. Der Beginn ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 3,50 Euro. Voranmeldungen sind erbeten. Telefonhotline: (030) 639 025 86

red