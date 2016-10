Schnuppertraining: Ajax sucht Nachwuchsspieler.

Der Köpenicker SV Ajax bietet ab dem 31.10. neue Schnupperkurse an. Einsteigen in den Kurs können Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2007, immer montags von 16 bis 18 Uhr. Donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr ist als Schnuppertermin für Kinder der Jahrgänge 2006-2004 vorbehalten.

Die Kurse beinhalten vier Trainings. Sporthalle in der Keplerstraße 7 in Oberschöneweide. Anmeldung und weitere Infos gibt es per Mailkontakt: beate.helm@arcor.de