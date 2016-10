Halloween im Tierpark

Der idyllische Tierpark verwandelt sich am 31. Oktober in einen mystischen Geisterpark. Zu Halloween führt die Gruselroute des Tages durch die Tierparkmitte vorbei an tanzenden Elfen, großen Riesenspinnen und an lebendig gewordenen Skeletten zum festlich geschmückten Schloss Friedrichsfelde. Schaurige Mutproben und spannende Mitmachaktionen erwarten Groß und Klein auf der Familien-Route entlang der Allee in Richtung Schloss. Neben tollem Bühnenprogramm mit DJ am Terrassencafé, Kinderschminken, Feuershow und zahlreichen Bastelständen erwartet die Besucher zum Abschluss des Abends um 20.30 Uhr ein großes Feuerwerk hinter dem Schloss. Das Kartenkontingent ist auf 6.000 Tickets beschränkt. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, Kinder ab fünf Jahren zahlen fünf Euro. Infos zu der Veranstaltung und Tickets sind auch online verfügbar.

red, Bild: Tierpark Berlin