Schutz gegen Einbrüche

Aktionstag: Kostenfreie Sonderberatung der Polizei.

In der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Einbrüche. Täter brechen Türen und Fenster auf, meist ohne bemerkt zu werden. Ein Schutz vor Einbruch ist jedoch möglich! Anlässlich des bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ findet am 30. Oktober, 12 bis 17 Uhr, eine kostenfreie Sonderberatung im Foyer des Polizeipräsidiums am Platz der Luftbrücke 6 in Tempelhof statt. Verschiedene Fachbetriebe und die Beratungsstelle Einbruchschutz der Polizei Berlin informieren zum Thema und stellen aktuelle Sicherungstechnik vor. Vertreten sind Anbieter von Alarmanlagen, Rollläden, Gittern, einbruchhemmenden Fenstern und Türen sowie Produkten für die nachträgliche Sicherung von Fenstern und Türen. Gegen 12 Uhr wird auch ein Einbruchsversuch an einem einbruchhemmenden Fenster demonstriert.

