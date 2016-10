Vier Preise nach Weißensee

Kunst: Großer Erfolg beim Marianne Brandt Wettbewerb.

Einen großen Erfolg konnte die Weißensee Kunsthochschule Berlin beim sechsten Internationalen Marianne Brandt Wettbewerb für junge Designer, Fotografen und Künstler verbuchen: Vier der vergebenen Preise gehen an Absolventen und Studenten der Hochschule. Einen der zwei ersten Preise in der Kategorie Produktgestaltung gewann Marcel Pasternak, Master-Absolvent Produkt-Design, mit seiner Arbeit »bionicTOYS«. Er entwickelte ein flexibles Konstruktionsspielzeug für Kinder, mit dem das spielerische Nachbilden bionischer Prinzipien ermöglicht wird. In der Kategorie »Versuchsanordnungen« erhielt Kristin Dolz (Produkt-Design) einen vo zwei zweiten Preisen für ihre Masterarbeit »Die Konform«, in der sie Formentstehungsprozesse untersucht.

Einen Sonderpreis gab es außerdem von der »Neuen Schule für Fotografie« für die beiden Bachelorstudentinnen Sandra Stark (Visuelle Kommunikation) und Carmina Blank (Mode-Design) für ihre Arbeit »Die Ästhetik des Unheimlichen«. Den Sonderpreis des Industrievereins Sachsen erhielt Paula van Brummelen, Absolventin im Fachgebiet Textil- und Flächen-Design der Kunsthochschule für ihre Masterarbeit »Responsive Surfaces« über interaktive Oberflächen. Alle Arbeiten sind noch bis zum 8. Januar 2017 im Industriemuseum Chemnitz zu sehen. Der Wettbewerb wird seit 2001 alle drei Jahre vom Chemnitzer Kunstverein VILLA ARTE ausgerichtet. Weitere Informationen zum Preis gibt es unten.

red, Bild: BionicToys