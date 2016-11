Die typische Berliner Mischung

Wohnen: An der Genthiner Straße wird saniert und neu gebaut.

Die Genthiner Straße in Tiergarten war einmal in ganz Berlin bekannt. Als es das Möbelhaus Krieger noch gab, kamen viele Berliner hierher, um neue Möbel zu shoppen. Doch seit der Schließung prägt Leerstand das Straßenbild. Die Profi Partner AG will das ändern und plant mit dem Bau des „Derff22Quartier“ 47 neue Wohnungen, ein Bürohaus und 16 Sozialwohnungen im Quartier zwischen Derfflinger und Genthiner Straße. Eine „typische Berliner Mischung“ hat sich der Projektplaner vorgenommen.

Das Haus an der Derfflinger Straße 22 mit 18 Wohnungen unterliegt mit 16 Wohnungen der Mietbindung, so dass derzeit Mieten von 6,77 Euro Quadratmeter verlangt werden dürfen. Auch bei Neuvermietungen hat der Senat ein sogenanntes „Zuweisungsrecht“, die Mieten sind bis 31. Dezember 2025 gebunden. Derzeit werden das Treppenhaus sowie Balkone und Fenster des Gebäudes überarbeitet und auch die oberste Geschossdecke gedämmt. „Alle Mieter bleiben in ihren Wohnungen und mögliche Mieterhöhungen sind im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus mit circa 13 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche vorgegeben“, sagt Dirk Germandi, Vorstand der Profi Partner AG. Neben den zwei Bestandsgebäuden an der Genthiner und Derfflinger Straße befinden sich auf dem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück derzeit überwiegend Freiflächen. Der Baubeginn für das 156 Meter lange Grundstück zwischen Derfflinger und Genthiner Straße ist für Winter 2016 vorgesehen. Entlang des Innenhofs gruppieren sich zwei Wohnhäuser mit zusammen 47 Neubauwohnungen, die von der Derfflinger Straße aus erschlossen werden, sowie eine Tiefgarage mit 39 Plätzen. An der Stelle des leer stehenden Möbelhauses soll nach den derzeitigen Plänen ein modernes, sechsstöckiges Bürogebäude mit 6.800 Quadratmetern Gewerbefläche und 24 Tiefgaragen-Stellplätzen entstehen.

sara/red