Ein Fest der Sinne

Event: Palazzo Berlin begeistert mit fulminanter Show.

Das Palazzo ist zurück! Ab sofort bespielt ein Künstlerteam aus aller Welt täglich, außer montags, den Palazzo-Spiegelpalast an der Kynaststraße. Die Aufregung vor der ersten Aufführung Ende Oktober war nicht nur beim Showteam, sondern auch bei den 95 Mitarbeitern aus Service, Küche, Ton und Technik zu spüren. „Das Ensemble hat eine super Performance abgeliefert“, zeigte sich Zeltdirektor Marcus Wyrwich nach der Show erleichtert. Und auch der Service habe bis auf Kleinigkeiten reibungslos funktioniert. Die Preview sei dazu da, um letzte Fehler auszubügeln. „Es sind nur Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind“, sagt Wyrwich. Licht und Ton bekommen den letzten Feinschliff, mehr sei nicht nötig. Das Vier-Gänge-Menü, das in Begleitung zur Show serviert wurde, bot nicht nur Entzückendes für die Augen, sondern überzeugte auch den Gaumen.

Artistik vom Feinsten

Internationale Künstler und vielfach ausgezeichnete Artisten bieten dem Publikum ein komplett neues, spektakuläres Bühnenprogramm. „Kings & Queens“ heißt die neue Show: Der König alias Varieté-Veteran Jean-Pierre Poissonnet ist bekümmert. Die letzte handfeste Rauferei liegt schon einige Zeit zurück und darüber hinaus bereitet ihm seine älteste Tochter Pauline große Sorgen – und das nicht nur, weil sein Sohn Omar Cortez mit seiner eher prinzessinenhaften Art in ganz anderen Sphären schwebt und für die Thronfolge nicht in Frage kommt. Anstelle ihrer Bestimmung zu folgen, umgibt Pauline sich ständig mit den falschen Leuten und träumt von Freiheit und Unabhängigkeit. Das kann so nicht weitergehen. Kurzerhand entschließt sich der Regent, ein rauschendes Fest zu veranstalten, auf der seine Erstgeborene zur Vernunft und nach Möglichkeit auch gleich an den Mann gebracht werden soll. „Das Team war hochkonzentriert vor seinem ersten Auftritt“, sagt Jean Pierre Poissonnet. Er verrät: „Ich bin sehr stolz, dass die Show so unglaublich gut bei den Gästen ankam.“

Kurzweiliges Erlebnis

Hochprofessionelle Akrobatik-Szenen werden von der starken Stimme von Denise Beiler (Halbfinalistin bei „The Voice of Germany“) begleitet. Schräg, romantisch, intrigant und erotisch – die aufwendig inszenierte Show präsentiert sich in kurzweiligen dreieinhalb Stunden in drei Akten und vier Gängen. Diese werden festlich an weiß eingedeckten Tischen serviert. Hunderte Kerzen leuchten im Palazzo-Spiegelpalast, während Thunfisch-Tatar, Rote-Beete-Karottensuppe mit Jakobsmuscheln, die confierte Entenkeule zum Hauptgang und ein raffinierter Schokoladenkuchen mit eingelegten Kirschen serviert werden. Eine vegetarische Variante des Menüs gibt es selbstverständlich auch. Wer Lust bekommen hat auf einen Abend voller artistischer und kulinarischer Überraschungen, kann ganz einfach Karten über die Homepage bestellen.

Sara Klinke, Bilder: Stefan Bartylla