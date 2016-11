Der Träger Kardelen schafft 75 Plätze in seiner Kita in der Burgemeisterstraße 12 und erhält dafür 450.000 Euro. Zehn Berliner Träger haben in den ersten beiden Oktoberwochen die Bescheide für die Neugründung oder Erweiterung ihrer Kitas erhalten. Insgesamt entstehen dadurch 340 Kita-Plätze, gefördert mit 1,2 Millioen Euro aus dem Landesprogramm „Auf die Plätze, Kitas, los!“.

