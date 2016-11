Vegane Bolognese gegen Billigfleisch

Aktion: Tierschützer verteilen vor LIDL veganes Essen.

Die bundesweite Aufklärungstour des Deutschen Tierschutzbüros e.V. endete jetzt nach fast 20.000 Kilometern vor der LIDL-Filiale in Schöneberg. Auch hier verteilten die Tierschützer 100 Kostproben veganer „Bolognese“. Im März dieses Jahres begann die Tour der Tierschützer ebenfalls in Schöneberg. Mitarbeiter des Tierschutzbüros fuhren dabei vor insgesamt 100 LIDL-Filialen in 77 Großstädten mit einem Plakatwagen vor, um auf die tierquälerischen Bedingungen der Massentierhaltung aufmerksam zu machen und die Verbraucher vor dem Konsum billigen Fleisches zu warnen. Während der Kampagne wurden LIDL-Kunden mit einem Gratis-Nachtisch animiert, Zutaten für ein veganes Abendessen einzukaufen.

Bereits mit einem veganen Abendessen in der Woche in deutschen Haushalten kann Millionen Tieren der Weg zur Schlachtbank erspart bleiben, sagen die Tierschützer. „Wir freuen uns sehr, auf wieviel Zuspruch unsere Kampagne in allen Ecken Deutschlands getroffen ist. Ob im Norden und Süden oder Westen und Osten, überall konnten wir die Menschen dazu anregen über ihren Fleischkonsum nachzudenken“, sagt Jan Peifer, Gründer des Deutschen Tierschutzbüros. Parallel rief die Tierschutzorganisation dazu auf, sich telefonisch an LIDL zu wenden, mit der Bitte mehr vegane Produkte einzuführen. Denn LIDL sei einer der Lebensmitteldiscounter mit den wenigsten veganen Alternativen im Sortiment. Anlässlich der 50. besuchten Filiale erhielt die LIDL-Zentrale ein Paket mit 50 veganen Lebensmitteln als Bespiel dafür, wie vielfältig die Auswahl im Sortiment sein kann. „Offenbar erkannte auch LIDL, das Nachholbedarf in ihrem Sortiment besteht und führte zeitgleich eine vegane Pizza ein, die Nachfrage danach war enorm“, sagt Peifer.

Primär ging es den Tierschützern um Aufklärung. Besonders der Plakatwagen trug dazu bei, dass viele Passanten auf die Kampagne „LIDL verschont nicht“ aufmerksam wurden. „Durch die Aufklärung ändern die Verbraucher ihr Konsumverhalten, dies hat direkten Einfluss auf die Tierhaltung, nicht ohne Grunde ernähren sich immer mehr Menschen vegetarisch und vegan“, sagt Peifer.

red, Bild: Deutsches Tierschutzbüro e.V.