Studium in der Tasche

Immer mehr berufstätige Bundesbürger interessieren sich für die Möglichkeit, parallel zum Job noch einen Hochschulabschluss zu erlangen. Er verspricht bessere Karriere- und vor allem Verdienstmöglichkeiten.

In Frage kommt dafür meist nur ein Online- oder Fernstudium mit der entsprechenden zeitlichen und räumlichen Flexibilität. Noch flexibler wird das Lernen, wenn man die Studieninhalte immer und überall per App auf dem Smartphone abrufen kann – also beispielsweise auch dort, wo man kein Netz hat. Bei WINGS beispielsweise, einem der führenden Fernstudienanbieter Deutschlands, können Online-Studierende per Smartphone-App erstmals Videovorlesungen und Studien-unterlagen sowohl online als auch offline abrufen. Auf diese Weise wandert das gesamte Studium in die Hosentasche – und ist überall mobil verfügbar.

djd, Bild: djd/Wismar International Graduation/JLPfeifer-Fotolia