Gefiederte Vielfalt

Ausstellung: Vögel aller Coleur im Botanischen Garten.

Vom 4. bis 6. November stehen einheimische und exotische gefiederte Lebewesen im Mittelpunkt der Vogelausstellung im Botanischen Garten Berlin. Etwa 300 Vögel aus fünf Kontinenten werden im Neuen Glashaus ausgestellt, sie gehören 75 Arten an. Vom großen Ara bis zum kleinen Zebrafinken ist viel zu sehen. Die schönsten Vögel aus privaten Sammlungen und von Züchtern werden extra für diese Ausstellung ins Neue Glashaus gebracht. Der Club Ornis Berlin und die Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht – Ortsgruppe Berlin veranstalten diese Schau.

Heimisch bis exotisch

In großzügigen Volieren sind Papageien aus Afrika, Südamerika und Australien und Kanarienvögel zu beobachten. Goldnackenaras, Wellensittiche, Nymphensittiche oder Königssittiche zeigen die Vielfalt der Sittiche. Prachtfinken aus verschiedenen Regionen der Erde wie Amadinen und Zebrafinken aus Australien rufen und singen. Es turteln liebevoll die afrikanischen Rosenköpfchen, die auch die Unzertrennlichen genannt werden. Bei den Gelbscheitel- und Blaukappenamazonen schillern nicht nur die Namen. Die zu den Eisvögeln gehörenden Lachenden Hänse aus Australien markieren mit lautem Geschrei ihr Revier, das an menschliches Gelächter erinnert. Auch werden verschiedenartige Ziertauben und Zwerghühner gezeigt. Einheimische Vögel wie Stieglitz, Dompfaff, Girlitz, Karmingimpel, Bachstelzen, Bartmeisen, Grünfinken, Erlenzeisig oder verschiedene Kreuzschnäbelarten sind aus der Nähe zu betrachten. Der Ruf der Goldammern und Mönchsgrasmücken erinnern an den Sommer.

Großes Programm

Kostenlose Fachberatung, Literatur, Vogelfutter und umfangreiches Zubehör rund um Vögel ergänzen die Ausstellung. Eine Eiersammlung zeigt die faszinierenden Größenunterschiede zwischen Vogeleiern vom Strauß bis zum Goldbrüstchen. Bei einer kleinen Vogelbörse können dokumentierte Nachzuchten von Hobbyzüchtern erworben werden. Die Vorstellung des Imkerhandwerkes, ein kleiner Orchideenverkauf und Tieraquarelle runden das Angebot ab. Der Club Ornis Berlin präsentiert sich seit 1996 jährlich im Botanischen Garten mit einer großen Vogelausstellung. Die Ausstellung findet Freitag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr, im Neuen Glashaus statt. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt vier Euro.

red, Bild: I. Haas, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin