Die Big Band „Blechlawine” wurde 1996 an der Treptower Musikschule gegründet. Das Jubiläumskonzert findet statt am Samstag, den 12. November, im Kino Union (Bölschestraße 69). Die Big Band, die sich weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat, spielt einiges Neues. Außerdem kommen musikalische Überraschungen mit Musikerkollegen befreundeter Bands zu Gehör, so eine Ankündigung. Der Beginn ist um 20 Uhr. Das teilen die Veranstalter mit.

