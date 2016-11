Leuchte-Eulen schützen Schüler

Malchow: Fielmann spendieren Reflektoren.

Andrea Reinke, Leiterin der Fielmann-Niederlassung in Neu-Hohenschönhausen, übergab Anfang November den Schulanfängern und den Verantwortlichen für Verkehrserziehung der Gemeinschaftsschule Grüner Campus in Malchow, Anke Volkmann, 130 Sicherheitsreflektoren. Die kleinen Blinke-Eulchen sollen in Zukunft dafür sorgen, dass die Kinder auch in der dunklen Jahreszeit ihre Wege sicher und ungefährdet zwischen Schule und Zuhause finden können.

In Begleitung

Passend zur Aktion gab es den allerersten Einsatz des Aktionsmaskottchens Rosi. Die übergroße, flauschige Eule ist die Erkennungsfigur zu dieser Aktion. Mit großer Begeisterung nahmen die Kinder die bunten Sicherheitsreflektoren von Rosi gerne entgegen.

„Die Blinki-Eulen können die eigene Aufmerksamkeit jedoch nicht ersetzen. Volle Konzentration auf Autos, Busse, Fahrräder und die Umgebung ist ein Muss für jeden Abc-Schützen“, erklärte die Niederlassungsleiterin Andrea Reinke. Auch für den Schulleiter der Gemeinschaftsschule Grüner Campus Malchow, Tobias Barthl, ist die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule ein wichtiges Thema: „Gerade für Schulanfänger ist der Schulweg noch neu und unbekannt. Die jungen Kinder müssen von Beginn an lernen, sich richtig und umsichtig im Straßenverkehr zu verhalten. Wir freuen uns über die Blinki-Aktion von Fielmann, mit der auf spielerische Weise vermittelt wird, wie wichtig es ist, gut im Straßenverkehr gesehen zu werden.“

Im Unterricht

Die Lehrer der Schule Grüner Campus nahmen die Gelegenheit gerne wahr und banden das Thema Verkehrssicherheit aktiv in den Schulalltag und Unterricht ein. Schnell wurde klar: Mit den farbenfrohen Eulen gelingt das ganz anschaulich und kindgerecht. Augenoptiker Fielmann engagiert sich über die vielen Filialen mit der Blinki-Aktion bereits seit neun Jahren in Sachen Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr. Der Augenoptiker stellt den Abc-Schützen in allen Bundesländern kostenlos Sicherheits-Reflektoren zur Verfügung. Klassenlehrer und Elternvertreter können die Blinki-Eulen auf dieser Seite kostenlos bestellen. Auch im Schuljahr 2016/2017 liefert Fielmann die bunten Reflektoren kostenlos und direkt in die Schulen – je nach Verfügbarkeit der Blinkis.

red/Stefan Bartylla, Bilder: Marcus Ziemke