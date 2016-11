Respektvoll helfen

Soziales: Schreibbüro in Charlottenburg-Wilmersdorf mit dem Alpha-Siegel ausgezeichnet.

Aus der Hand von Bildungssenatorin Sandra Scheeres erhielt der Arbeitsmarktservice „agens“ vor wenigen Tagen das Alpha-Siegel für zwei weitere Soziale Schreibbüros in Tempelhof-Schöneberg (Tempelhofer Damm 125) und Charlottenburg-Wilmersdorf (Bundesallee 86). Gemeinsam mit dem bereits mit dem Alpha-Kompetenzaufkleber ausgezeichneten Schreibbüro in Neukölln bietet agens somit in drei Bezirken Hilfesuchenden Dienstleistungen an wie Formulare und Anträge ausfüllen, Briefe schreiben, Texte verstehen und Beratungsstellen finden. Das Alpha-Siegel symbolisiert die Kompetenz dieser Einrichtungen, Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten respektvoll zu begegnen und sie im Umgang mit Anträgen oder Schriftstücken zu unterstützen.

Hemmungen abbauen

In Berlin können mehr als 300.000 Menschen zwar einzelne Wörter oder auch Sätze lesen und schreiben – nicht jedoch zusammenhängende Texte. Häufig haben Betroffene Hemmungen, eine Einrichtung zu betreten, die Angebote dort wahrzunehmen und anzusprechen, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. Mitarbeitende merken, dass sich der Kontakt schwierig gestaltet, wissen aber eventuell nicht genau, woran es liegt oder wie sie damit umgehen können. Selbst wenn Menschen offen mit ihrem Grundbildungsdefizit umgehen, sind die Vorgänge in vielen Einrichtungen zu komplex und stark schriftsprachbasiert gestaltet.

Wichtig bei Kundenkontakt

Das Alpha-Siegel ist für alle Einrichtungen mit Kundenkontakt interessant, wendet sich aber besonders an Beratungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen. Die Maßnahmen, die im Rahmen des Alpha-Siegel-Prozesses in den Einrichtungen umgesetzt werden, unterstützen natürlich auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder jene, die sich in einer Einrichtung schneller und klarer orientieren möchten.

mh, Bild: agens