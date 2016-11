US-Wahl und die Konsequenzen

Diskussion: FU-Experten erläutern die Auswirkungen.

Donald Trump wird neuer US-Präsident werden. Nach dieser Präsidentschaftswahl finden an der Freien Universität Berlin Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Aspekten dieses Wahlergebnisses statt.

Am 17. November in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr erörtern Politikwissenschaftler in der Indiana University Europe Gateway, Gneisenaustraße 27, die Auswirkungen des Ergebnisses auf die nationale und die internationale Politik. Und am 22. November von 18 bis 20 Uhr sprechen Wissenschaftler im Rahmen des Europa-Dialogs über die Auswirkungen der Wahl auf die europäische Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik im Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin, Garystraße 35, Hörsaal A. Beide Veranstaltungen sind öffentlich und der Eintritt ist frei.

