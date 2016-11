Anlässlich des Tages der offenen Tür in der Galerie Nord des Kunstvereins Tiergarten, Turmstraße 75, findet am 19. November, 15.30 Uhr, die Performance „Zu verkaufen!“ der Berliner Künstlerin Ellen Kobe statt. In ihren Interventionen im öffentlichen Raum, Performances und Ausstellungsprojekten bezieht Ellen Kolbe ihr Publikum in deren Entstehung und Umsetzung ein. So wurden beispielsweise Bürger bei einem Projekt in Mitte im Jahr 2001 eingeladen, öffentliche Plätze zu bepflanzen.

red