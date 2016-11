Der Spielplatz auf dem Leopoldplatz im Wedding musste erneut wegen Rattenbefalls gesperrt werden. Eine Fachfirma wurde mit der Bekämpfung beauftragt. In voraussichtlich drei Wochen wird der Spielplatz wieder freigegeben. Als Ausweichmöglichkeit können die Spielplätze an der Nazarethkirchstraße/Maxstraße oder in der Malplaquetstraße 38 genutzt werden.

