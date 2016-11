So klingt Engagement

Kunst: Installation im Schöneberg Museum.

Am 24. November eröffnet mit „Voices of Help“ eine dokumentarische Klanginstallation des amerikanischen Komponisten und Installationskünstlers Paul Brody im Schöneberg Museum (Hauptstraße 40/42). Brody lässt mit Klangcollagen und Sounds Personen zu Wort kommen, die sich professionell oder ehrenamtlich für Menschen in Not engagieren, wird mitgeteilt. Er sei fasziniert von den vielen Hilfsangeboten in seinem Schöneberger Kiez. Der Beginn ist um 19 Uhr.

Telefon: (030) 902 776 163

red