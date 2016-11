Einsatz gegen Hürden

Johannisthal: Die TÜV-Rheinland Akademie hilft Menschen mit Lese- und Schreibschwäche. Dafür hat sie vom Senat das Alpha-Siegel erhalten.

Mehrere Berliner Einrichtungen, die ihre Strukturen und ihr Personal umfassend auf Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten sensibilisiert haben, hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) jetzt mit dem Alpha-Siegel ausgezeichnet. Eine davon ist die TÜV Rheinland Akademie GmbH am Standort in Johannisthal. „Mit dem Alpha-Siegel verbinde ich drei Ziele: niedrigschwellige Angebote für die Betroffenen, Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen und mehr Aufmerksamkeit für das Thema Alphabetisierung in der Öffentlichkeit“, erklärte Scheeres.

In Berlin können über 300.000 Menschen zwar einzelne Wörter oder auch Sätze lesen und schreiben – nicht jedoch zusammenhängende Texte. Häufig haben Betroffene Hemmungen, eine Einrichtung zu betreten, die Angebote dort wahrzunehmen und anzusprechen, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, so die Senatsbildungsverwaltung. Mitarbeitende merken, dass sich der Kontakt schwierig gestaltet, wissen aber eventuell nicht genau, woran es liegt oder wie sie damit umgehen können. Selbst wenn Menschen offen mit ihrem Grundbildungsdefizit umgehen, sind die Vorgänge in vielen Einrichtungen zu komplex und stark schriftsprachbasiert gestaltet. Jede vermeintliche Kleinigkeit kann helfen. „Wir haben unsere Flyer in leichter Sprache verfasst und bieten unserer Zielgruppe an, dass Prüfungsaufgaben bei Weiterbildungskursen vorgelesen werden“, sagt Julia Jänicke, Sozialpädagogin am TÜV-Standort in Johannisthal. Außerdem sei die Nummerierung der Etagen im Gebäude in der Sportfliegerstraße nun nachvollziehbarer und Hinweissymbole an den Wänden leichter zu erkennen. Zudem wurde die Anfahrtsskizze leichter lesbar gestaltet.

Das Alpha-Siegel ist ein Gütesiegel, das gut sichtbar an der Eingangstür angebracht wird. Es ist deutschlandweit das erste Siegel dieser Art. Es soll vermitteln: In der Einrichtung werden Hürden für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erkannt und abgebaut. Es gibt alpha-kompetente, geschulte Mitarbeiter beim Erstkontakt. Betroffene sehen das Siegel und empfinden eventuell weniger Angst und Stress, die Institution zu betreten und das Angebot in Anspruch zu nehmen. Das Alpha-Siegel ist für alle Einrichtungen mit Kundenkontakt gedacht, wendet sich aber besonders an Beratungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen.

red/nm, Bild: TÜV Rheinland