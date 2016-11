Frieda bringt den Weihnachtsmann ins Schwitzen

Event: Jubiläumsausgabe des Weihnachtsmusicals der Tanzwerkstatt No Limit.

Dieses Jahr feiert das beliebte Weihnachtsmusical der Weißenseer Tanzwerkstatt ein Jubiläum: 250 kleine und große Tänzer und die Trommler von Drum Affair präsentieren ab 30. November bereits zum 25. Mal eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte mit Tanz, Musik und Gesang.

Außergewöhnlich

Seit 1992 präsentieren die Kinder und Jugendlichen der Tanzwerkstatt jährlich in der Vorweihnachtszeit in Weißensee – zunächst im Kulturhaus Peter Edel, ab 2009 dann in der Langhansstraße 23, dem heutigen Old Cinema 23 – ein außergewöhnliches Musical aus der Feder von Cirsten und Michael Behm, unter der Regie von Cirsten Behm, mit Musik von André Pawelski und Liedtexten von Reinhard Fißler, der 2015 leider verstorben ist. In vier Besetzungen und insgesamt 24 Aufführungen für Kita-Gruppen, Schulklassen und Familien zeigen die 250 Kreativen der Tanzwerkstatt, was sie seit Ende der Sommerferien geschaffen haben. Neben den Tanz- und Theaterproben finden auch Musical-Bastelwochen statt, in denen die Kinder gemeinsam mit den Kreativpädagoginnen Kostüme entwerfen, das Bühnenbild gestalten und Requisiten basteln. Dieses beeindruckende Gemeinschaftsprojekt begeistert Jung und Alt nun schon seit 25 Jahren – die ausgebuchten Vorstellungen sprechen für sich.

Die Geschichte

Ein besonders ungewöhnlicher Weihnachtswunsch der kleinen Frieda bringt den Weihnachtsmann ordentlich ins Schwitzen. Doch er wäre nicht er, wenn er nicht alles Weihnachtsmannmögliche versuchen würde, Friedas Wunsch zu erfüllen! Mit Unterstützung seiner treuen Helferlein, den Weihnachtszwergen, gelingt es ihm zunächst, doch bald ist er am Ende seiner Kräfte… Schließlich werden alle Bewohner vom Weihnachtsland auf den Plan gerufen, um an Friedas Wunscherfüllung mitzuwirken. Mehr soll nicht verraten werden von der bunten und ziemlich verrückten Weihnachtswelt des Vereins „No Limit“.

Tickets Veranstaltungsort: Old Cinema 23, Langhansstraße 23, 13086 Berlin. Kita- und Schulvorstellungen vormittags: 30.11. sowie 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9.12., jeweils 9 und 11 Uhr / Eintritt 4,50 Euro (Gruppenpreis). Wochenendvorstellungen für Familien: 3. und 4.12., 10. und 11.12., jeweils 14.30 und 17 Uhr / Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro (bis 14 Jahre). Freier Verkauf für die Familienvorstellungen an den Wochenenden an der Tageskasse ab 14 Uhr. Infos unter: (030) 923 03 91

red, Bild: No Limit