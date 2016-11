Mit Krombacher Freikarten gewinnen

1. FC Union Berlin gegen Braunschweig.

Für das Spiel von Union gegen Eintracht Braunschweig verlosen wir 3 x 2 Freikarten. Wer am 5. Dezember, 20.15 Uhr, in der Alten Försterei beim Spiel gegen die Niedersachsen dabei sein möchte, sollte mitmachen. Das Berliner Abendblatt und Krombacher – Deutschlands meistverkauftes Pils und offizieller Partner der Bundesliga – laden ein. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Union ST15“ sowie Ihrer Telefonnummer an unten stehende E-Mail-Adresse und gewinnen Sie mit etwas Glück. Einsendeschluss ist der 29. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gewinnen@mdscreative.com