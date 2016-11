Stars und Sterne zur Weihnachtszeit

Feiern: „Stars in Concert“ präsentiert sich als Weihnachtsedition im Estrel Berlin.

Während der Weihnachtszeit kommt man an Sternen einfach nicht vorbei: Ob als Dekoration in Geschäften, als Weihnachtsstern auf der Fensterbank oder als Gebäck auf dem Nikolausteller; sie sind überall. Auch im Estrel Berlin wimmelt es in der Adventszeit von Sternen, aber nicht nur im geschmückten Atrium des Hotels, sondern seit dem 23. November auch im hoteleigenen Showtheater bei „Stars in Concert“. Dann präsentiert sich Berlins erfolgreichste Live-Show als glanzvolle Weihnachtsedition: Die Zuschauer können sich dabei auf die größten Musikstars sowie ihre Interpretationen von Weihnachtssongs wie „Rockin‘ Around The Christmas Tree“, „We Wish You A Merry Christmas“ oder „Do They Know It‘s Christmas“ freuen.

Weihnachtslieder und Hits

Neben den mitreißenden Weihnachtsliedern werden Cher, Louis Armstrong, Marilyn Monroe, Joe Cocker, Diana Ross und die Blues Brothers ihre beliebtesten Nummer-Eins-Hits zum Besten gegeben. Es sind zwar nicht ganz die echten Musikstars auf der Showbühne vereint, aber man muss schon sehr genau hinsehen, um sie als Doppelgänger zu entlarven. Die Täuschung perfekt machen die unglaublich ausdrucksstarken Stimmen, schließlich haben die Darsteller nicht nur optisch große Ähnlichkeit mit den Originalen, sondern liegen ihnen auch stimmlich sehr nah. Abgerundet mit einem weihnachtlichen Drei-Gänge-Menü in einem angrenzenden Restaurants des Estrel Hotels wird die Adventszeit in Deutschlands größtem Hotel garantiert zum Erlebnis. Und damit der Übergang vom alten ins neue Jahr gut gelingt, stehen im Estrel Berlin zwei abwechslungsreiche und mitreißende Silvester-Events auf dem Programm: Die traditionelle Silvester-Show-Gala sorgt im Estrel Congress Center mit Auszügen aus „Stars in Concert“, einer Showband sowie Buffet für einen schwungvollen Start ins Jahr 2017. Und im benachbarten Estrel Festival Center garantieren bei der Silvester-Late-Night-Show die Künstler von „Stars in Concert“ perfekte Partystimmung.

Weitere Informationen Christmas-Special Vom 23. November bis 26. Dezember im Estrel Festival Center, Sonnenallee 225. Showtickets gibt es ab 22 Euro zzgl. 15 Prozent VVK-Gebühr, inkl. Menü ab 73 Euro. Silvester-Show-Gala Einlass ist am 31. Dezember, ab 18.30 Uhr, im Estrel Congress Center, Sonnenallee 225. Tickets gibt es ab 199 Euro. Silvester-Late-Night-Show Einlass im Estrel Festival Center, Sonnenallee 225, ist am 31. Dezember ab 21.45 Uhr. Das Ticket kostet 108 Euro.

red, Bild: Andreas Friese