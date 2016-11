In und an der Friedenskirche, Dietzgenstraße 19-23, wird am 10. Dezember „Advent in Niederschönhausen“ gefeiert. Gestartet wird um 15 Uhr mit Bläsermusik in der Kirche. Anschließend können Besucher bei Kaffee und Adventsgebäck im Gemeindehaus ins Gespräch kommen oder gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder singen. Die Kinder sind im Gemeindehaus auf mehreren Etagen zum adventlichen Basteln eingeladen. Am Adventsfeuer vor dem Gemeindehaus gibt es Glühwein, Bratwurst und Waffeln. Den Abschluss um 18 Uhr bildet eine Feuer-Jongleur-Show. Groß und Klein sind herzlich willkommen. Weitere Informationen sind online abrufbar.

red