Tortenträume werden wahr

Marienfelde Der große Wettbewerb der Kuchen und Torten.

Die Gewinner des diesjährigen Torten- und Kuchenwettbewerbes stehen fest. In der Kategorie „Torte“ ging der 1. Platz an Karin Müller mit ihrer „Torte der Weisheit“. Den 1. Platz in der Kategorie „Kuchen“ sicherte sich Frau Lentzsch mit ihrem Birnen-Kuchen. Josy und Ariana Vilhena Klein gewannen mit dem wunderbar gestalteten Kuchen „Das Geschenk“ in der Kategorie „Kinder“ den 1. Platz. Um die Möglichkeit zum Nachbacken zu geben, werden die Torten- und Kuchenrezepte in Kürze auf der Internetseite des Quartiersbüros W40, www.waldsassener-strasse.de, nachzulesen sein.

Geforderte Jury

Bereits zum fünften Mal fand der Marienfelder Torten- und Kuchenwettbewerb statt. Eröffnet wurde er von Stadtrat Oliver Schworck, der gemeinsam mit Bewohnern und Aktiven der Großsiedlung rund um die Waldsassener Straße der Jury beisaß. Deren schwierige Aufgabe bestand darin, die besten Torten und Kuchen auszuwählen. Wie schon die Jahre zuvor war der Wettbewerb ein großer Erfolg: Alle Plätze im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V. waren restlos belegt.

Schwäne und Pinguine

Dieses Jahr präsentierten 18 Teilnehmer ihre Kreationen, die nicht nur schmeckten, sondern auch richtige Hingucker waren. Die Bäcker zauberten liebevoll dekorierte Backwaren, mit Figuren wie badenden Pinguinen oder Schwänen im Hochzeitskostüm. Es fehlten jedoch nicht die beliebten „Klassiker“ wie der „Käsekuchen à la Oma“ oder der Schokoladenkuchen.

Stück für zu Hause

Die vielen ehrenamtlichen Helfer machten es möglich, dass die Gäste wie jedes Jahr die Kuchen und Torten kostenfrei probieren oder sogar ein Stückchen für zu Hause mitnehmen konnten. Der Wettbewerb ist Beispiel für die Verstetigung von Projekten, die im Rahmen der Quartiersentwicklung Waldsassener Straße entwickelt worden sind. Die Preise für die Teilnehmer finanzierten die degewo und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

red, Bild: W40 Quartiersbüro der AG SPAS e.V.