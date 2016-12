Eignen sich Aktien als Altersvorsorge?

Die Zeiten ändern sich immer wieder und das Leben wird unvorhersehbarer. Immer weniger Menschen zahlen in die Rentenkasse. Aber immer mehr werden in Zukunft von ihr leben und immer mehr werden fürs Alter Vorsorge treffen müssen. Deshalb wird eine private Altersvorsorge unablässig, um sich im Alter seinen Lebensstandard abzusichern. Zwar legen viele Verbraucher Geld auf die „hohe Kante“ auf ein Tages- oder Festgeldkonto oder Sparbuch, aber das Geld verliert an Kaufkraft und zusätzlich gibt es immer weniger Zinsen dafür. Da am Ende vom ersparten Geld nicht mehr viel übrig bleibt, verlieren diese Anlagenformen aktuell an Attraktivität. Um sicher für das Alter vorzusorgen, bietet sich der Aktienhandel mit lukrativen Renditen an. Gewinne generieren kann man besser an der Börse als mit Einlagen auf dem Sparbuch. Daher eignen sich Aktien auf jeden Fall für eine zuverlässige Altersvorsorge.

Wer Aktien erwerben und handeln möchte, sollte jedoch neben dem Aneignen eines gewissen Grundwissens auch sorgfältig recherchieren, welche Aktien sich besonders für einen Handel eignen. Auch sollte jeder Anleger wissen, dass der Erfolg vom Aktienhandel an der Börse von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist und dass auch schon mal Verluste vorkommen können. Um Aktien zu erwerben und zu verkaufen, wird eine Bank oder ein Broker mit Zulassung an den Börsen benötigt. Außerdem braucht es für den Wertpapierhandel ein Aktiendepot, das von Banken und Broker angeboten wird. Dort lassen sich die Dokumente aufbewahren und verwalten. Man kann sogar ein Aktiendepot in 15 Minuten einrichten.

Für die private Altersvorsorge sollte das oberste Ziel sein, eine möglichst hohe durchschnittliche jährliche Rendite zu erreichen. Gerade Einsteigern werden die verschiedensten Aktienstrategien angeboten, die nachgelesen werden können. Online Broker versenden Newsletter und bieten auf ihren Webseiten Börsennachrichten an. Aber auch die Nachrichten der Börse im Fernsehen können hilfreich sein. Hilfestellung geben auch Analysetools auf den Internetseiten der Broker. Mit ihnen lässt sich ein umfangreicher Überblick verschaffen, sodass jeder Anleger ersehen kann, wie sich die gekauften Aktien und die Bilanzen einzelner Unternehmen entwickeln.

Wer sich für Aktien als Altersvorsorge entscheidet, muss vor Beginn des Handels überlegen, wie viel Geld in Wertpapiere investiert werden soll. Ratsam ist nur das Geld anzulegen, das wirklich nicht benötigt wird und somit zur freien Verfügung steht. Außerdem gilt das Motto: Je breiter gestreut die Aktien werden, umso besser. Auf keinen Fall sollte man alles auf „eine Karte“ setzen. Aktien-Profis empfehlen zunächst einmal drei bis fünf Werte auszusuchen und diese intensiv zu betrachten –und zwar mit einem langfristigen Gedanken zur Investition. Denn je öfter Aktien ver- oder gekauft werden, desto höher ist auch das Risiko. Die beste Anlagestrategie ist immer noch Aktien für Jahrzehnte im Aktiendepot zu halten.

red