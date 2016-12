Kann jeder mit Aktien handeln?

Auf die Frage, ob jeder mit Aktien handeln kann, gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort lautet Nein. Denn einen Aktienhandel im eigentlichen Sinn betreiben, dürfen nur Aktienhändler (Banken) und Broker, die an den Börsen dieser Welt zugelassen sind. Privatpersonen wie Trader oder Anleger haben keinen Zugang zu Börsen. Die zweite Antwort ist Ja – jeder kann mit Aktien handeln, wenn er einem Broker den Auftrag dafür erteilt. Ergo kaufen und verkaufen Broker – im Auftrag ihrer Kunden – Wertpapiere an den Börsen.

Besonders in der heutigen Zeit möchten Verbraucher ihr Geld sinnvoll anlegen und investieren. Kaum jemand möchte noch in konservative Anlagen investieren, Sparbuch, Tagesgeld & Co werfen kaum Renditen ab. Deshalb entscheiden sich immer mehr Kleinanleger für den Erwerb von Aktien, denn Wertpapiere werfen nicht nur Dividenden, sondern auch durchschnittlich mehr Renditen ab.

Voraussetzungen für den Handel bzw. Kauf von Aktien ist die Eröffnung eines kostenlosen Wertpapierdepots bei einer Bank oder einem Online Broker. Bei der Suche nach einem Aktiendepot ist ein schneller und einfacher Vergleich wichtig, um einen passenden und besten Anbieter für ein Aktiendepot zu ermitteln.

Aktiendepot

Ein Aktiendepot ist ein Konto, auf dem jeder seine Wertpapiere verwalten und aufbewahren kann. Die hierfür anfallenden Kosten – Grundgebühr, Ordergebühren, Transaktionskosten – können bei den Anbietern recht unterschiedlich ausfallen. Entscheidend sind die Anzahl der handelbaren Aktien und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei der Auswahl eines Aktiendepots sind auch die Fixkosten, Limit- und Ordergebühren ein wichtiger Aspekt sowie die Guthabenverzinsung.

Ist ein Aktiendepot gefunden, kann auch der Handel mit Aktien beginnen und der Anbieter – Online Broker oder Bank – beauftragt werden. Im Portfolio der meisten Anbieter befinden sich neben den Wertpapieren auch Fonds, Anleihen, Optionsscheine oder Zertifikate. Im ersten Schritt muss jeder für sich selbst das eigene Anlageziel definieren, um aus investiertem Geld Gewinne zu erzielen. Dazu gehören die geplante Anlagedauer, die Höhe der Investitionssumme und die gewünschte zu erzielende Rendite. Ist sich ein Anleger über diese Punkte einig, kann eine Anlagestrategie gewählt werden. Allerdings gehört hierzu ein bestimmtes (Hintergrund-) Wissen dazu wie beispielsweise Information über die Unternehmensentwicklungen und Kursverläufe der gewählten Aktie.

Aktien

Aktien sind nichts anderes als Unternehmensanteile, die jeder erwerben kann. Je nach Anzahl der Aktien und Einlagehöhe verfügen die Aktionäre über Rechte und Pflichten. Des Weiteren haben Aktionäre ein gewisses Stimmrecht, um bei der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft mit über die Verwendung des Bilanzgewinns zu entscheiden. Dieser wird beispielsweise als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet – entsprechend seines von ihm gehaltenen Unternehmensanteils.

