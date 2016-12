Lohnt sich das Sparen noch?

Im Ruhestand sein und endlich Zeit für Reisen mit dem Wohnmobil, für spannende Abenteuertouren mit den Enkeln und endlich Zeit für Segeltörns haben. Davon träumen viele Menschen im Ruhestand und sparen dafür eisern. Doch dieser Traum von einem sorgenfreien Rentnerleben will auch finanziert werden. Schon lange reicht die gesetzliche Altersvorsorge sowie Sparbuch und Festgeldkonto &Co nicht aus, um auch nur ansatzweise den Lebensstandard im Altenteil zu halten.

Ohnehin ist Deutschland das Land der Sparer, denn Kinder lernen bereits spätestens am Weltspartag die Tugend des Sparens, indem der Inhalt des Sparschweins aufs Sparbuch eingezahlt wird. Sehr lange Zeit war es auch so, dass die Zinsen zuverlässig für das Wunder Geldvermehrung sorgte. Aber vor einigen Jahren kam die Wende und mit der Finanzkrise senkten die Zentralbanken die Zinsen drastisch, um Investitionen in der Wirtschaftsflaute anzukurbeln. Dies hatte zur Folge, dass das Zinsniveau unter die Inflationsrate fiel. Es war eine Entwicklung, die sich nicht nur weitreichend auf die Gesamtwirtschaft auswirkte, sondern auch die Attraktivität des Sparens eindämmte. Trotzdem Sparen lohnt sich auch heute noch – nur die Anlageformen haben sich geändert.

So sind ETFs-Sparpläne auf börsengehandelte Indexfonds eine sinnvolle Alternative zu den klassischen Anlageformen, sie sind ihnen in vielen Punkten überlegen und bieten eine beste Möglichkeit, Vermögen für das Alter aufzubauen. ETFs (Exchange Traded Funds) und die dazugehörigen Sparpläne sind sinnvolle Bausteine, sie sind kostengünstig und bieten finanzielle Flexibilität. Da aber ETF ist nicht gleich ETF ist lohnt sich ein Sparplan-Vergleich, der Hilfestellung leistet, sich für den besten und günstigsten Anbieter zu entscheiden.

ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Investmentfonds, die die Vorteile eines Fonds und einer Aktie in einem Finanzprodukt vereinen.

Bei einem ETF-Sparplan entscheidet der Anleger selbst in welchen ETF er Geld investieren möchte. Außerdem wird selbst festgelegt, wie viel Geld für welche Zeit einbezahlt werden soll. Gewählt werden können – je nachdem, wie viel Geld zum Anlegen zur Verfügung steht – kleinere oder größere Sparsummen, also auch ETF-Sparpläne mit monatlichen Summen ab 25 Euro. Der Sparer bleibt dabei flexibel, denn selbst wenn der zunächst festgelegte Betrag nicht mehr gezahlt werden kann, so kann die Rate verändert werden, oder man kann den Sparplan pausieren oder auch ganz auflösen. Selbst Auszahlungen aus dem bereits angesparten Beitrag sind zu jedem Zeitpunkt möglich. Vorteilhaft ist diese Art des Sparens besonders für Anleger, die sich nicht um ihre Geldanlagen kümmern können oder möchten. Denn ist der ETF-Sparplan einmal eingerichtet, dann läuft das periodische Investment automatisch ab.

