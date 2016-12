Gütesiegel fürs Lesenlernen

Soziales: Einrichtungen erhalten Signet.

In Berlin können über 300.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Die Hemmungen, darüber zu sprechen und Hilfsangebote wahrzunehmen, sind groß. Mitarbeiter in Einrichtungen merken, dass sich der Kontakt schwierig gestaltet, wissen aber eventuell nicht genau, wie sie damit umgehen können. Und selbst wenn Menschen offen mit ihrer Lese- und Schreibschwäche umgehen, sind die Vorgänge in vielen Einrichtungen zu komplex und zu stark auf Schriftsprache fokussiert, als dass sie Betroffenen helfen könnten.

Das Siegel

Einrichtungen, die besonders qualifiziert Hilfsangebote für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche anbieten, sind in Berlin mit dem sogenannten „Alpha-Siegel“ versehen. Gut sichtbar wird es an der Eingangstür angebracht und signalisisren: In dieser Einrichtung werden Hürden für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erkannt und abgebaut. Das Siegel soll Vertrauen schaffen und Angst davor nehmen, die Institution zu betreten und das Angebot in Anspruch zu nehmen. Das Alpha-Siegel ist für alle Einrichtungen mit Kundenkontakt interessant und wendet sich besonders an Beratungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen. Die Maßnahmen, die im Rahmen des Alpha-Siegel-Prozesses in den Einrichtungen umgesetzt werden, unterstützen natürlich auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen sowie jeden, der sich in einer Einrichtung schneller und klarer orientieren möchte.

Die Senatsverwaltung für Bildung hat jüngst sieben neuen Institutionen das Alpha-Siegel verliehen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres erklärt: „Mit dem Alpha-Siegel verbinde ich drei Ziele: niedrigschwellige Angebote für die Betroffenen, Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen und mehr Aufmerksamkeit für das Thema Alphabetisierung in der Öffentlichkeit.“ Ausgezeichnet wurden: agens Arbeitsmarktservice gGmbH für ihre Sozialen Schreibbüros, die AWO Kindertagesstätte „Wundertüte“, der AWO Landesverband Berlin e.V., das Projekt BER-IT Berufsperspektiven für Frauen, die IsA-K Straffälligenhilfe für Frauen des AWO Kreisverbandes Berlin Mitte e.V., das Jobcenter Spandau, die Jugendberufsagentur Spandau und die TÜV Rheinland Akademie GmbH für den Standort in Johannisthal.

red, Bilder: Stefan Bartylla