Süße Geschenkideen für Genießer

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der süßen Verlockungen. Die gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt oder der Spekulatius in der Teeküche laden zum Verweilen und Naschen ein. Frei nach dem Motto „Ein Leben ohne Schokolade… Möglich. Aber sinnlos!“ lädt auch Die Süße Konfaktur in Friedrichhain zum Naschen ein. Neben Schokolade aus allen Winkeln dieser Erde und Schokoladen-Figuren, bietet der kleine, aber feine Laden Bonbons, Dagrees und Lutscher an.

Süßigkeiten für Genießer

Der Geheimtipp ist längst über die Kiezgrenzen hinaus bekannt. Ausgefallene Schokoladensorten wie Mandel-Pepperberry und Caipirinha-Bonbons sind ein Geschmackserlebnis, welches es zu genießen gilt. Die Auswahl ist riesengroß und farbenfroh. Als Entscheidungshilfe liegen ausgewählte Köstlichkeiten zu Verkostung bereit.

Bequem im Online-Shop bestellen

Neben dem Laden in der Boxhagener Straße 67 in Friedrichshain kann man auch bequem online Bestellungen aufgeben. Auf der Internetseite erleichtern Bilder und eine einfache Bedienung das Auswählen der Köstlichkeiten. Ob auf der Suche nach einem Geschenk für die Lieben oder für den Adventsnachmittag, die Süßigkeiten aus handwerklicher Herstellung sind immer ein Treffer.

Tipp: Verkaufsoffener Sonntag am 18. Dezember (4. Advent) von 13:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Informationen Boxhagener Straße 67, 10245 Berlin-Friedrichshain

https://www.konfaktur.de/

030 – 23 56 23 90 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr

Bilder: Die Süße Konfaktur; https://www.konfaktur.de/