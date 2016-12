Backen mit den Sonnenuhr-Schülern

Advent: Gesine Lötzsch hatte eingeladen.

Auch in diesem Jahr gab es bei der Bäckerei Rauch das inzwischen schon fast traditionelle Plätzchenbacken mit der Lichtenberger Bundestagsabgeordneten der Linken, Gesine Loetzsch. In diesem Jahr hatte die Bäckerei die Kinder der Klasse 2a und ihre Lehrerin der benachbarten Sonnenuhr-Grundschule, Frau Rother aus dem Fennpfuhl eingeladen. Es wurde geknetet, geformt, gebacken und schließlich auch genascht. Am Ende durfte jeder der Schüler ein Tütchen der selbst gebackenen Kekse mit nach Hause nehmen.

ylla, Bild: Die Linke Lichtenberg