Christkindlmarkt im Sonnenhof

Advent: Weihnachtsstände laden zum Bummeln ein.

Am Dritten Advent werden wieder zahlreiche Weihnachtsstände im und um das Kinderhospiz Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung, Wilhelm-Wolff-Straße 36, in Niederschönhausen aufgebaut. Alles, was mit Weihnachten zu tun hat, kann auf dem dortigen Christkindlmarkt gekauft werden. Für eine kleine Pause lädt ein gemütliches Kaffeetrinken im neu gestalteten Gartenhaus der Stiftung ein. Ein Teil der Erlöse der Stände gehen zugunsten des Sonnenhofes. Begleitet wird das Event von Jasmin Gerat, Botschafterin der Björn Schulz Stiftung. Für musikalische Highlights werden verschiedene Live-Acts im Foyer des Sonnenhofes auftreten. Unter anderem der Bläserkreis Pankow, der PFF Mens Chor und viele mehr. Die Björn Schulz Stiftung begleitet seit 20 Jahren Familien während der Krankheit und über den Tod des Kindes hinaus.

mh