Promi-Kochevent bei Neueröffnung

Ein Kochevent der besonderen Art mit Spendenaktion.

Die Neueröffnung seines Geschäfts RUDER KÜCHEN feierte Unternehmer Mario Ruder auf eine besondere Art. Das Geschäft im Obergeschoss des Forums in Köpenick wurde am Samstag, den 3. Dezember 2016, in eine Kocharena umgewandelt.

Spendenaktion

Für die Kochshow wurden im Vorfeld auf Facebook drei Teilnehmerplätze versteigert. Der Erlös der Versteigerung von mehr als 3.000 Euro wird dem Verein Kolibri Hilfe für krebskranke Kinder übergeben. Die Gewinner der Versteigerung, Alexandra True aus Bremen, Jannick Lill aus Weißwasser und Sophie Kasper aus Müllrose erlebten in der zweistündigen Veranstaltung unvergessliche Momente. Für die beiden Jugendlichen Jannick und Sophie, beide Patienten im Helios Klinikum, ersteigerte die Firma ATB Aufzugstechnik die Plätze.

Prominente Unterstützung

Als prominenter Stargast kochte der Schauspieler Tim Oliver Schultz. Er ist aus der erfolgreichen VOX-Serie „Club der roten Bänder“ bekannt und kochte live sein Sieger-Menü aus „Grill den Hensler“. Unterstützt wurde er von der Unternehmerin Vivien Hermel von Living in Berlin und den drei Gewinnern der Versteigerung. Zahlreiche Zuschauer konnten als Gäste mit einer Spende ab 5 Euro für Kolibri der Veranstaltung beiwohnen, einige gaben sogar 20 Euro.

Bilder: Frank Knispel