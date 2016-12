Zwei Autos bei Brand beschädigt

Ein Kleintransporter einer Firma wurde in Weißensee angezündet, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf den daneben parkenden Wagen über. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt wegen Brandstiftung und prüft, ob ein politischer Hintergrund vorliegt. Eine Anwohnerin hatte die brennenden Autos auf einem Mieterparkplatz an der Ecke Else-Jahn-Straße bemerkt und die Polizei alarmiert. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge angezündet. Zuletzt war dies am 6. November auf einem Betriebsgelände der Deutschen Telekom in Neu-Hohenschönhausen der Fall.

