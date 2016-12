Advent mit dem Sonari-Chor

Es war schon immer ein besonderes Erlebnis, die Konzerte des Sonari-Chores zu besuchen. Am 17. Dezember werden die stimmgewaltigen Herren aus Tempelhof-Schöneberg in der Kirche Maria Frieden in Tempelhof, Kaiserstraße 28/29, ihr diesjähriges Weihnachtskonzert geben. Los geht es um 16 Uhr. Erklingen werden wieder klassische und volkstümliche Weihnachtslieder, darunter „In dulci jubilo“, „Die Hymne an die Nacht“, „Herbei, o Ihr Gläubigen“ und der berühmte „Drummer Boy“. Dazu Textbeiträge, ganz im Zeichen von Weihnachten, wie es früher einmal war. Mit dabei das Brass Collegium Berlin. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Chorarbeit wird gebeten.

red., Bild: Sonari-Chor