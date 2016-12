Pappascher für Neukölln

Weggeworfene Zigarettenkippen sind ein konstantes Ärgernis, auf unseren Straßen, Grünanlagen und Spielplätzen. Die Kampagne „Schön wie wir… für ein sauberes und lebenswertes Neukölln“ startet dazu jetzt eine Winteraktion: Gemeinsam mit dem bezirklichen Umweltamt und der Initiative wirBERLIN e.V. bringt sie eigene Umweltaschenbecher im Taschenformat heraus. In der handlichen kleinen Box verschwinden Asche und fertig gerauchte Zigaretten und können bis zum nächsten Mülleimer in der Jackentasche mitgeführt werden. Wer sich für die Umwelt-Ascher interessiert, kann per E-Mail welche bestellen.

E-Mail: anna.hermanns@ bezirksamt-neukoelln.de

red, Bild: BA Neukölln