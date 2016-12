Advent in der City

Der „Große Berliner Weihnachtsmarkt – Wintertraum am ALEXA“ sorgt in diesem Jahr wieder mit Höhenfahrgeschäften für Nervenkitzel. Insgesamt laden 89 Schausteller, Fahrgeschäfte und Weihnachtsstände zum Weihnachtsmarktbummel ein. Neben den traditionellen Weihnachtsmarktangeboten um Bratwurst, Grünkohl und Co. gibt es einen Stand mit Dresdner Handbrot, eine Strudel- und Knödelmanufaktur, Churros (iberisches Fettgebäck), gebackenen Blumenkohl, Esskastanien, Baumstriezel und einen Lutscher-Spezialstand. Für richtiges Aprés-Ski-Feeling sorgt das weihnachtliche Winterdorf. Wie auch in den vergangenen Jahren ist dieses Projekt eine Kooperation der Berliner Agentur AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH und der Charles Blume Vergnügungsbetriebe GmbH. Zur Sicherheit der Besucher ist der gesamte Markt videoüberwacht. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, am Wochenende von 12 bis 22 Uhr.

sara